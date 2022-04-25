من هي المطربة المصرية فرح الديباني التي ظهرت مع ماكرون؟

تداولت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل حول المطربة المصرية فرح الديباني التي قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقبيل يدها بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية.

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وتعتبر فرح الديباني التي دعاها ماكرون لغناء النشيد الوطني، أول مغنية أوبرا مصرية وعربية تدخل أكاديمية أوبرا باريس، وكان ذلك في سبتمبر 2016.

ولدت فرح الديباني عام 1989 في الإسكندرية، جدودها من عشاق الموسيقى فهي حفيدة عازف بيانو، وبدأت رحلتها من مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية عام 2005، وبعد اكتشاف أحد معلمي اللغة الألمانية لموهبتها، انتقلت إلى برلين في عام 2010 وتم قبولها في أكاديمية هانز إيسلر للموسيقى في برلين.

وتخرجت في عام 2014، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة التقنية في برلين، ودرجة الماجستير في نفس المجال، وتدرجت في العديد من الخطوات التي كرّست مشوارها الغنائي، إذ حصلت على دور كارمن في أحد العروض الشهيرة، كما دعيت عام 2021 بالذكرى 75 لتأسيس اليونسكو، وغنت "وحياة قلبي وأفراحه" لعبد الحليم حافظ.

وكرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فرح الديباني عام 2019، خلال فعاليات مؤتمر الشباب الذي انعقد بالعاصمة الإدارية، وكانت من أبطال فيلم افتتاح المؤتمر "بطل كل يوم"، وسردت فيه تجربتها من الالتحاق بأوبرا باويس والحصول على تلك الجائزة.

المصدر: الوطن