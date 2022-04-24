فرنسا.. مطربة مصرية تحيي حفل فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

أحيت المطربة المصرية فرح الديباني حفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية، حيث أدت النشيد الوطني الفرنسي أمام الجمهور وبحضور الرئيس المنتخب.

وتداولت الصحف الفرنسية العديد من المعلومات عن فرح الديباني، التي نالت جائزة أوبرا باريس عام 2016، لتكون أول مغنية مصرية وعربية تفوز بهذه الجائزة الكبرى.

Sur la bande-son de Macron, le DJ Vannety et la cantatrice Farrah El Dibany drapée de satin rouge pour la Marseillaise: Des ministres qui se déhanchent sur de la pop quand l’extrême droite est à plus de 40% et une mezzo soprano venue d’Egypte. Bilan… https://t.co/STiYfBaiHypic.twitter.com/LAlLhhnEfG — Metropolitic Nantes 🔁 Robot de retweet (@MetropoliticBot) April 24, 2022

🟡🎤 Farrah El Dibany, mezzo-soprano égyptienne issue de la promotion 2016 de l'Académie de l'Opéra de Paris, a interprété la Marseillaise au Champ-de-Mars juste après le discours de victoire d'Emmanuel Macron au second tour de la #Présidentielle2022. #Présidentielles2022pic.twitter.com/EvB7kvsNYj — franceinfo plus (@franceinfoplus) April 24, 2022

ونشأت المصرية فرح الديباني في محافظة الإسكندرية وتخرجت من المدرسة الألمانية للموسيقى.

وبعد تشجيع أسرتها لها علي الاستمرار في الغناء، قررت أن تبدأ من الصفر وتتعلم قواعد الغناء.

وبدأت مسيرتها مع الغناء في عمر السابعة ولفتت أنظار عائلتها التي أصرت على دخولها المجال الفني.

وحاليا تُعتبر نجمة مصرية عربية عالمية في سماء أوروبا.

المصدر: "القاهرة 24"