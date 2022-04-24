فرقة "رياض الصالحين" للإنشاد الديني والمدائح النبوية في ضيافة ناس أونلاين

حل المشرفان على فرقة "رياض الصالحين" للإنشاد الديني مصعب الطحلة وفراس لطيفة من عمان ضيفين على برنامج ناس أونلاين من تقديم الإعلامي أحمد الجمل للحديث عن الإنشاد الديني خلال رمضان.





مشرفا الفرقة أديا عددا من أناشيد المدائح النبوية خلال الحلقة وتحدثا عن بدايات الفرقة حيث قالا:

"تعلمنا الإنشاد الديني من عمر 10 سنوات في سوريا على يد كبار المشايخ والمنشدين، وأسسنا فرقة رياض الصالحين في 2016 وصل عدد أعضاء الفرقة إلى 9 أفراد إضافة إلينا".

وأضافا أيضا:

"موجودون بشكل كبير خلال شهر رمضان وفي الأعياد وفي ليلة الإسراء والمعراج والمولد النبوي إضافة إلى إحياء الحفلات والأعراس ولكن في العام الأخير أصبح الطلب زائدا علينا".

مشرفا الفرقة عبرا عن مدى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي لهما في الوقت الحالي"

"فرقة رياض الصالحين موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه إحنا هدفنا نوصل لأكبر عدد من المتابعين في الوطن العربي وأهم شي محبة الناس".