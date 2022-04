بعد منع فيلم لأنجلينا جولي.. السعودية تحظر عملا سينمائيا جديدا

كشفت بعض التقارير أن السعودية قررت حظر فيلم جديد من إنتاج استوديوهات ‌‏"مارفل" للأبطال الخارقين، كان من المقرر عرضه مطلع الشهر المقبل.‏

وقررت السعودية منع الجزء الثاني من فيلم "Doctor Strange" من الوصول إلى دور عرضها السينمائي، بسبب احتوائه على مشهد مثلية جنسية، وفقا لما أكدته مجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية حصريا.

وقالت المجلة إنه تأكد لديها حظر السعودية عرض الجزء الثاني من الفيلم، بعد سريان شائعات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الإجراء من المملكة.

ومن المقرر أن يتم طرح فيلم "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" في 5 مايو المقبل، وهو الجزء الثاني من فيلم "Doctor Strange"، الذي عرض في عام 2016، ومن بطولة الممثل الحائز على أوسكار، بينيديكت كامبرباتش، ويتناول قصة الجراح الماهر "دكتور سترينج"، الذي يتعرض لحادث سيارة يتسبب في إعاقة يديه، ولكنه يشفى بعد معايشة مجموعة من الرجال الروحانيين، الذين يعلمونه أساليب مبهرة في السحر، والتلاعب بالعوالم المختلقة في الكون.

ويأتي حظر السعودية للفيلم بعدما قررت ودول خليجية أخرى حظر فيلم "Eternals"، من بطولة النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، بسبب تضمنه أيضا لمشاهد مثلية جنسية.

المصدر: "فرانس برس"