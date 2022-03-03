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شبه عارية.. ريهانا تصدم الجمهور بإطلالتها في أسبوع الموضة بباريس

الثقافة والفن

شبه عارية.. ريهانا تصدم الجمهور بإطلالتها في أسبوع الموضة بباريس
Gettyimages.ru
ريهانا
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صدمت النجمة الأمريكية من أصول باربادوسية، ريهانا جمهورها بإطلالتها خلال عرض "Dior" للأزياء في العاصمة الفرنسية باريس، مستعرضة حملها من مغني الراب آيساب روكي.

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وظهرت ريهانا باللون الأسود بشكل كامل، شبه عارية، ترتدي فستانا شفافا يظهر ملابسها الداخلية، التي اختارتها من علامتها الخاصة "Savage X Fenty"، مع معطف قصير.

ولم تعجب الإطلالة أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا حملة سخرية عليها، مشيرين إلى أن ريهانا باتت تتعمد الظهور بشكل غير لائق منذ إعلان حملها.

من جهتها علقت النجمة الأمريكية: "الآن أنا أدفع فكرة المثير.. عندما تحمل المرأة، يميل المجتمع إلى الشعور وكأنك تختبئ لتخفي جاذبيتك، وأنك لست مثيرا في الوقت الحالي، وأنا لا أؤمن بذلك أبدا".

واحتفلت ريهانا منذ أيام قليلة بعيد ميلادها الرابع والثلاثين بإطلالة كلاسيكية، اعتمدت خلالها جاكيت من الفرو الأزرق وبنطالا وكروب توب باللون الأسود.

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المصدر: RT

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