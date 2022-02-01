الفنانة ريهانا حامل بطفلها الأول (صور)

ظهرت النجمة ريهانا خلال مشاركتها في حدث في هارلم بنيويورك مع شريكها مغني الراب إيساب روكي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما هي حامل على ما يبدو بطفلها الأول.

وظهرت مغنية "دايموندز" و"أمبريلا" التي أصبحت قطبا في عالم الموضة أيضا، مع صديقها إيساب روكي مرتدية سترة طويلة مفكوكة الأزرار على نطاق بطنها الذي بدا منتفخا جراء الحمل في صور نشرها مصور المشاهير مايلز ديغز على "إنستغرام".

وتثير ريهانا (33 عاما) الغموض منذ سنوات حول موعد إطلاق ألبومها المقبل، وكان آخر عمل لها في العام 2016.

ومنذ ذلك الحين، حققت روبين ريهانا فينتي المولودة في باربادوس ثروة طائلة، بعدما استغلت نجاحها في عالم الموسيقى لإطلاق ماركتها الخاصة من مستحضرات التجميل والملابس الداخلية والأزياء الراقية.

وانتشرت إشاعات بأن ريهانا ومغني الراب إيساب روكي المولود في هارلم، كانا يتواعدان منذ سنوات قبل أن يؤكدا العام الماضي أن علاقتهما رسمية.

وفي مقابلة مع مجلة "جي كيو" نشرت في مايو 2021، أشار مغني الراب البالغ 33 عاما إلى ريهانا بـ"حب حياتي" و"المختارة".

وعندما سئل في تلك المقابلة عما إذا كان مستعدا ليكون والدا، قال إساب روكي "أعتقد أنني سأكون والدا رائعا ومدهشا".

المصدر: أ ف ب