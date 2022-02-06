محمد رمضان لنوال الزغبي: ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. والأخيرة ترد! (فيديو)

علقت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، على سخرية الفنان المصري، محمد رمضان، منها بسبب تصريحاتها عنه، وقالت إنها لا تعرفه، ولم تسمع أغانيه من قبل.

وغردت نوال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك، فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام".

وربط الجمهور تغريدة نوال هذه بتعليق رمضان الأخير عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام"، حيث سخر الفنان المصري من تصريحات النجمة اللبنانية، التي أدلت بها خلال استضافتها ببرنامج "حبر سري"، الذي يذاع على شاشة "القاهرة والناس"، حيث سألتها المذيعة عن رأيها في أغاني محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم عمل يجمعها معه، فردت قائلة: "أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري ومع عمرو دياب، الناس الكبار، أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل".

إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك … فإذا فقدتها لا تنتظر الإحترام — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) February 5, 2022

لترد عليها مقدمة البرنامج بأن رمضان له شهرة واسعة جدا، فردت نوال ساخرة باللهجة المصرية: "فين.. في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا، ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس".

ونشر محمد رمضان فيديو من الحلقة هذه وعلق: "حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر".

ودمج المقطع مع أغنيته الشهيرة التي تحمل اسم "نمبر وان"، وهو يطلق الرصاص على فتاة، مع جزء من أغنية "مصباح علاء الدين"، يقول فيه: "اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك".

المصدر: RT