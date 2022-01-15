الهواري ممازحا جمهوره بشأن عودته إلى طليقته الفنانة غادة عادل: طلب جماهيري

مازح المخرج المصري مجدى الهواري، جمهوره ومتابعيه بتدوينة طريفة حول مطالبة البعض بعودته لزوجته وأم أولاده النجمة غادة عادل بعد انفصالهما منذ أكثر من 3 سنوات.

وكتب الهواري عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "حتى خطيب الجمعة فاضل يدعلنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيري".

وكانت غادة عادل قالت في وقت سابق إن "أبناءها طالبوها بالعودة لأبيهم خاصة بعد المواجهة الأخيرة بينهما في أحد البرامج".

وأضافت غادة خلال لقاء بإحدى الفضائيات العربية، أنها أخبرت أولادها أن علاقتها بأبيهم جيدة، وأن المستقبل لا أحد يعلم به وتابعت أن "كلام مجدى الهواري دخل إلى قلبها وعقلها وجعلها تبكي في نهاية الحلقة رغم كثرة محاولاتها للتماسك".

المصدر: اليوم السابع+فيسبوك