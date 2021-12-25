طليقة الفنان ماجد المصري تكشف حقيقة ما جرى في حفل زفاف ابنتهما

كشفت منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، تفاصيل حفل زواج ابنتها "ماهيتاب" الذي أثار الجدل بعد مطالبتها لغير المدعوين بالخروج من قاعة الفرح.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، قالت منى إش إش: "ولادي متربين على الأصول وعارفين يعني إيه يحبوا الناس ويحترموهم ويقدروهم، وجدعان ومحترمين للصغير قبل الكبير..الفرح كان جميل بس طلعت حاجة نكدت على الواحد، أنا حزينة من الناس اللي بتعلق ومش فاهمة أي حاجة، بيتكلموا في أي حاجة ملهاش لازم".

وأوضحت قائلة: الفرح عامل زي بيت الشخص فيه خصوصية، بس لقينا فيه ناس كتيرة إحنا منعرفهاش..مش معازيم نعرفهم..لقينا ناس موجودة غريبة الشكل..كانت ممكن تحصل مصيبة..فيه ناس دخلت ومنعرفش جنسياتهم أو هيعملوا إيه، ممكن يحصل تحرش أو حصل الله أعلم، والناس بقت فوق بعض"، مشيرة إلى أنها "صعدت على المسرح وطلبت من الحضور الرجوع إلى الخلف".

وأكملت: "شوفت ناس كتير مش تبعنا، وقولتلهم يا جماعة وسعوا المكان وأرجعوا ورا ومطردتش حد، وزوج بنتي قالهم بردو الكلام ده..قالهم ارجعوا لورا، وبعدين البنت انفعلت بس مقالتش اطلعوا برا".

ولفتت إلى أنها كانت تفكر في فرح ابنتها أو ابنها سابقا بالذكريات معهم، وقالت: "جالي في فرح ماهي أو أحمد ابني فلاش باك للأحداث من أول ما تواجدوا في بطني لحد لما كبروا، أنا اتربيت معاهم..أنا صاحبتهم وأعتقد هما كمان مش معترفين بيا إني أمهم، لأنهم متخيلين الأم تبقى ست كبيرة شوية، وليها شكل أم زمان".

المصدر: "الوطن"