الفنانة روبي تثير الجدل بجلسة تصوير "جريئة" (صور)

أثارت الفنانة المصرية، روبي، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جلسة تصوير جديدة وصفتها بعض المواقع بأنها "جريئة"، بسبب "ملابسها المكشوفة والوضعيات التي اتخذتها للتصوير".

إقرأ المزيد

ونشرت الفنانة روبي مجموعة صور على حسابها في "إنستغرام"، 6 صور من جلسة تصوير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ظهرت فيها بمعطف طويل أسود اللون وأسفله فستان أسود أيضا.

وعلق العديد من نجوم الفن والمتابعين على صور روبي، معربين عن حبهم وإعجابهم بهذه الصور، في حين انتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور.

المصدر: RT