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الفنان سعد المجرد يثير الجدل جراء إطلالته الغريبة في حفل بدبي (صور+فيديو)

الثقافة والفن

الفنان سعد المجرد يثير الجدل جراء إطلالته الغريبة في حفل بدبي (صور+فيديو)
انستغرام
الفنان سعد المجرد
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أثار اللباس الذي ظهر به الفنان المغربي، سعد لمجرد، خلال إحيائه لحفل فني بالقرية العالمية في دبي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة صور المجرد بإطلالته في الحفل الذي اعتبروها غريبة وتثير السخرية، ومنهم من شبهه بلباس "الحوامل"، وآخرون اعتبره لباس مغربي تقليدي لكن بطريقة جديدة ومختلفة.

الفنان سعد المجرد يثير الجدل جراء إطلالته الغريبة في حفل بدبي (صور+فيديو)
الفنان سعد المجرد يثير الجدل جراء إطلالته الغريبة في حفل بدبي (صور+فيديو)
الفنان سعد المجرد يثير الجدل جراء إطلالته الغريبة في حفل بدبي (صور+فيديو)

وردا على الانتقادات التي تلقاها لمجرد، فقد أوضح بعد اختتام الحفل لعدد من وسائل الإعلام، أن لباسه عبارة عن "جلباب تمّ تصميمه في مدينة مراكش، لكنه كما لاحظ الجميع غير مألوف نوعا ما".

المصدر: RT 

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