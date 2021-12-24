الفنان سعد المجرد يثير الجدل جراء إطلالته الغريبة في حفل بدبي (صور+فيديو)

أثار اللباس الذي ظهر به الفنان المغربي، سعد لمجرد، خلال إحيائه لحفل فني بالقرية العالمية في دبي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة صور المجرد بإطلالته في الحفل الذي اعتبروها غريبة وتثير السخرية، ومنهم من شبهه بلباس "الحوامل"، وآخرون اعتبره لباس مغربي تقليدي لكن بطريقة جديدة ومختلفة.

♨️ملابس #سعد_المجرد في #القرية_العالمية حيرت جمهوره يوم أمس .. والجميع تساءل "ماذا يرتدي سعد؟ " والإجابة مع سعد خلال لقائه قبل بدء الحفل… تابعوا المزيد في الرابط👇https://t.co/Qd0VwOJhvE@saadlamjarred1pic.twitter.com/2YoTSZ5fV1 — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 22, 2021

وردا على الانتقادات التي تلقاها لمجرد، فقد أوضح بعد اختتام الحفل لعدد من وسائل الإعلام، أن لباسه عبارة عن "جلباب تمّ تصميمه في مدينة مراكش، لكنه كما لاحظ الجميع غير مألوف نوعا ما".

المصدر: RT