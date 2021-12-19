مصر.. شقيق الفنانة سمية الألفي يكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية خطيرة

كشف محمد الألفي، شقيق الفنانة المصرية القديرة سمية الألفي، تفاصيل حالتها الصحية بعد دخولها أحد مستشفيات منطقة المهندسين أمس السبت، لإجراء عملية جراحية خطيرة.

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وقال الألفي في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الفنانة خضعت لجراحة استئصال ورم خبيث في منطقة الصدر وتحت الإبط في الغدد الليمفاوية خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "هي الآن بخير وخرجت من غرفة العمليات، وفاقت ودلوقتي هي في الغرفة بتاعتها".

ومن المقرر أن تمكث سمية عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناء على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب.

وسمية الألفي من مواليد 23 يوليو 1953، حصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة، بدأت العمل في مجال الفن خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية "أولاد علي بمبة" عام 1976، ثم فيلم "الحساب يا مدموزيل" بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعمال سمية الألفي "علي بيه مظهر و40 حرامي، الرايا البيضا، بوابة الحلواني، وليالي الحلمية" وغيرها.

وعلى الجانب الشخصي تزوجت 4 مرات، الأولى من الفنان فاروق الفيشاوي والذي أنجبت منه نجليها الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر فاروق الفيشاوي، وبعد طلاقهما تزوجت من الملحن مودي الإمام، والذي انفصلت عنه بالطلاق أيضا، ثم تزوجت من المخرج جمال عبدالحميد في زواج استمر لفترة قصيرة انتهى كسابقيه بالطلاق، وآخر أزواجها كان الفنان مدحت صالح، وقد انتهى أيضا بالطلاق.

المصدر: "مصراوي"