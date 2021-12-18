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الفنانة المصرية سمية الألفي تدخل المشفى لإجراء عملية جراحية خطيرة

الثقافة والفن

الفنانة المصرية سمية الألفي تدخل المشفى لإجراء عملية جراحية خطيرة
الفنانة المصرية سمية الألفي
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تخضع اليوم الفنانة المصرية سمية الألفي لعملية جراحية خطيرة في أحد مستشفيات منطقة المهندسين، حيث تستأصل ورما في الصدر من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى عملية في الغدد اللمفوية.

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ومن المقرر أن تمكث سمية عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناء على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب.

وجاء قرار العملية الجراحية بعدما شعرت الألفي بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، وأجرت بعض الفحوصات التى حتمت ضرورة خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.

وفى سياق آخر حضرت الأيام الماضية الفنانة سمية الألفي، العرض الخاص لفيلم "ريتسا" وذلك حتى تحتفل مع ابنها الفيشاوي بالفيلم، الذي يشارك في بطولته مع النجم محمود حميدة، فيلم "ريتسا".

وظهرت سمية الألفى مؤخرا في برنامج "السيرة" على قناة "dmc"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

المصدر: اليوم السابع

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