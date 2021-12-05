المغرب.. الفنانة غاية الفيصل تنضم لقائمة المشتكين على الوزير المغربي السابق محمد زيان

أفادت وسائل إعلام مغربية بأن الفنانة غاية الفيصل وهي زوجة أمير إماراتي، انضمت لقائمة المشتكين على الوزير المغربي السابق لحقوق الإنسان المحامي محمد زيان.

وفي تصريح لإحدى المواقع الإلكترونية، قالت الفيصل إنها "أحد المشتكين بحق زيان، حيث تتهمه بالنصب والاحتيال أثناء توكيله للدفاع عنها في قضيتين، الأولى تخص شركتها معروضة بالقضاء الإماراتي، والثانية تجري أطوارها بردهات المحاكم المغربية تخص والدتها".

وأوضحت الفيصل التي تقيم في الإمارات وتدير شركة إنتاج أنها "تعرضت للظلم من قبل زيان، المتابع في قضايا التحرش الجنسي والابتزاز وتهم أخرى".

واتهمته بأنه "حول حياتها لكابوس" بعد أن تأخر في الدفاع عن قضية والدتها حيث كان يماطل في إعداد الملف والمرافعة عنها بعدما وكلته في ملف والدتها لرفع الوصاية عنها لتتمكن من توزيع الإرث والسفر بها نحو الإمارات.

وكشفت أنها "حصلت على حكم إماراتي برفع الوصاية على والدتها وتم تحويله إلى المغرب بحكم الاتفاقيات القضائية التي بين البلدين، لكن المحامي زيان بدأ بالمماطلة في الدفاع عن القضية بالمغرب إلى أن تمكن من إقناعها بالدفاع عن القضيتين دفعة واحدة (الشركة وملف والدتها)".

ولفتت إلى أنها "لجأت لزيان من أجل الدفاع عنها بعدما شاهدت بالصدفة إحدى مقاطع الفيديو ظهر فيها وهو يصرخ دفاعا عن الفقراء، لكنها انخدعت في شعاراته بعدما تعاملت معه حيث كان يطالبها بإرسال الهدايا الثمينة من ماركات عالمية للدفاع عنها وكان يطلب منها أشياء غير مهنية".

وتابعت أنه "طالبها بأشياء" رفضت الكشف عنها لسرية التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

يذكر أن زيان تلاحقه 11 تهمة أبرزها التحرش الجنسي والنصب والاحتيال، حيث من المرتقب أن تنطلق التحقيقات في كل القضايا المتابع بها في الأيام القادمة.

المصدر: "زنقة20"