روسيا تطلق فيلما للرسوم المتحركة عن قائد عسكري وطني من القرن الـ18

تطلق ورشة " سويوز مولتفيلم" السينمائية الروسية فيلم الرسوم المتحركة بعنوان "ألكسندر سوفوروف، مسيرة عظيمة".

m.kino-teatr.ru

وهو أول فيلم كامل الطول للرسوم المتحركة يعرض في روسيا منذ ما يزيد عن 20 عاما. وقد تولت شركة "سنترل بارتنير شيب"، بصفتها فرعا من مؤسسة "غازبروم" الروسية، عرض الفيلم في روسيا وخارجها بدءا من 17 مارس عام 2022.

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ويقوم سيناريو فيلم الرسوم المتحركة على الحملة العسكرية السويسرية التي حققها المارشال، ألكسندر سوفوروف، نهاية القرن الـ18 بأمر من الإمبراطور الروسي حيث عبر جيشه جبال الألب وانتصر على جيش قاده أحد جنرالات نابليون.

ويروي الفيلم قصة شاب روسي يدعى (غريشا) البالغ من العمر 14 عاما، والذي وجد نفسه صدفة في خدمة القائد الروسي العظيم.

يذكر أن القائد الروسي المارشال ألكسندر سوفوروف ( (1730 - 1800) لم يخسر ولا معركة واحدة خلال خدمته في جيش الإمبراطورة الروسية كاترين الكبرى وغيرها من الأباطرة الروس وفاز بـ60 معركة ضد الألمان والأتراك العثمانيين والفرنسيين وكانت الحرب في إيطاليا وجبال الألب ضد نابليون أخر حملة عسكرية في تاريخه. وبفضل انتصاره في تلك الحرب نالت سويسرا لاحقا استقلالها عن فرنسا.

المصدر: تاس