مسلسل "ماشا والدب" يحصد 100 مليار مشاهدة على "يوتيوب"

تجاوز عدد مشاهدات مسلسل "ماشا والدب" الروسي للرسوم المتحركة على يوتيوب 100 مليار مشاهدة.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لشركة Animaccord المنتجة للمسلسل.

وقال:" قد تجاوز مسلسل الرسوم المتحركة الروسي "ماشا والدب" من إنتاج ورشة Animaccord السينمائية حدا جديدا على يوتيوب" للعالم أجمع وهو 100 مليار مشاهدة.

وكان عدد المشاهدين في قنوات "يوتيوب" الناطقة باللغات المختلفة يتزايد من عام إلى آخر على مر 10 أعوام ليصل 100 مليار مشاهد، ما ضمن نجاحا غير مسبوق للمسلسل في روسيا وخارجها.

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وبالإضافة إلى ذلك فإن القنوات الناطقة الروسية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية وألأوكرانية قد حصلت على ما يسمى بـ"جائزة الألماس" لزر "يوتيوب" (Diamond Creator Awards).

وحسب وكيلة "يوتيوب" في روسيا، آنا دانيشيفسكايا، فإن المسلسل "ماشا والدب" مر بطريق طويلة من فيلم معروف في روسيا فقط إلى فيلم مشهور في عالم المضمون العائلي، ما جعل صناعة الرسوم المتحركة الروسية معروفة وساعد في تلاحم الأطفال وذويهم في العالم أجمع وذلك عن طريق منصة Animaccord للرسوم المتحركة.

وأشارت الشركة إلى أن عدد المشتركين في "ماشا والدب" يتزايد باضطراد. وعلى سبيل المثال فإن عدد المشتركين في قناة "ماشا ودب" الناطقة الإنجليزية تضاعف نهاية عام 2020 وبلغ 28 مليون مشترك. وقد حطمت حلقة "ماشا بليوس كاشا" (ماشا والعصيدة) للمسلسل رقما قياسيا على "يوتيوب" حيث حصدت 4.4 مليار مشاهدة.

وإضافة إلى ذلك فإن المسلسل "ماشا والدب" لا يزال يحتل، حسب وكالة Parrot Analytics ، المكانة الأولى في العالم من حيث الطلب عليه من قبل تلاميذ المدرسة ومَن أدناها.

المصدر: RT