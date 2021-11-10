هالة صدقي: فيلم "ريش" تجريدي.. وموضوع الملابس حرية شخصية

حلت الفنانة المصرية هالة صدقي ضيفة على برنامج ناس أونلاين للحديث عن مشاركتها في الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا، وأعمالها الفنية، والجدل المثار حول حياتها الشخصية.

الفنانة المصرية استهلت حديثها حول الملتقى عن أطفال التوحد، الذين تهتم في نشاطاتهم المختلفة، وتحرص على حضور ندوات خاصة بهم، مضيفة أن لهؤلاء الأطفال مواهب كبيرة، ويتمتعون بذكاء عالي، وهي تواظب على تأييدهم بكافة الوسائل.

الفنانة صدقي تحدثت عن الفيلم المصري "ريش" الذي أثار ضجة واسعة، معتبرة أنه فيلم تجريدي، مجرد من أمور كثيرة من أدوات السينما، مضيفة: "أنا حرة برأيي إني أقول إن الفيلم عجبني أو ما عجبنيش".

وحول الجدل الذي رافق مهرجان الجونة والانتقادات التي طالت إطلالات بعض الفنانات، اعتبرت صدقي أن الموضوع حرية شخصية، وهناك ضيوف حضروا المهرجان ولا يمكن إملاء ما يرتدونه عليهم، خاصة وأن المهرجان مقام في منطقة ساحلية وعلى شاطئ، وهذه الانتقادات ليست مقياسا لتقييم المهرجان.

صدقي تابعت ردا على سؤال حول وضعها العائلي بعد أزمتها مع زوجها سامح سامي أنها بحالة مستقرة الآن، وأولادها معها طوال الوقت، وتابعت أنه ليس لديها وقت للتفكير إلا في العمل ومتابعة الحياة بشكل طبيعي بعيدا عن أي شخص يحاول محاربتها مع أولادها.

المصدر: RT