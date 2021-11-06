الرئاسة المصرية تنشر فيديو لتطوير قصر القبة

نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي فيديو عبر "فيسبوك"، استعرض فيه سير تطوير قصر القبة في القاهرة.

ويعد قصر القبة أحد أهم القصور الملكية في عصر أسرة محمد علي باشا، وبني في عهد الخديوي إسماعيل على أطلال منزل قديم لوالده إبراهيم باشا.

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واستمرت عملية بناء القصر 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872.

وافتتح القصر رسميا في يناير عام 1873 في حفل زفاف الأمير محمد توفيق ولي عهد الخديوي إسماعيل، ليرتبط القصر فيما بعد بحفلات الزفاف والأفراح الأسطورية للعائلة الملكية.

كما يعد قصر القبة من أكبر القصور الملكية من حيث المساحة، حيث تصل مساحته إلى 190 فدانا تقريبا.

وسمي هذا القصر نسبة إلى مبنى قديم من عصر المماليك يعرف بمبنى القبة، حيث أحاطت به بحيرة مائية كانت مقصدا لكثير من أبناء العائلات الكبيرة والطبقة الراقية وقتها للصيد والتنزه.

وتضم حدائق القصر مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات ترجع إلى عهد الخديوي إسماعيل.

المصدر: RT + "اليوم السابع"