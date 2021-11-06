الرئاسة المصرية تنشر فيديو لتطوير قصر القبة
نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي فيديو عبر "فيسبوك"، استعرض فيه سير تطوير قصر القبة في القاهرة.
ويعد قصر القبة أحد أهم القصور الملكية في عصر أسرة محمد علي باشا، وبني في عهد الخديوي إسماعيل على أطلال منزل قديم لوالده إبراهيم باشا.
واستمرت عملية بناء القصر 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872.
وافتتح القصر رسميا في يناير عام 1873 في حفل زفاف الأمير محمد توفيق ولي عهد الخديوي إسماعيل، ليرتبط القصر فيما بعد بحفلات الزفاف والأفراح الأسطورية للعائلة الملكية.
كما يعد قصر القبة من أكبر القصور الملكية من حيث المساحة، حيث تصل مساحته إلى 190 فدانا تقريبا.
وسمي هذا القصر نسبة إلى مبنى قديم من عصر المماليك يعرف بمبنى القبة، حيث أحاطت به بحيرة مائية كانت مقصدا لكثير من أبناء العائلات الكبيرة والطبقة الراقية وقتها للصيد والتنزه.
وتضم حدائق القصر مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات ترجع إلى عهد الخديوي إسماعيل.
المصدر: RT + "اليوم السابع"
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