مصر.. مهرجان الإسكندرية يكرم السينما السورية

انطلقت فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والتي تحمل اسم المخرج المصري علي بدرخان، بحضور وزيرة الثقافة، ومحافظ الإسكندرية وعدد من الفنانين.

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وانطلقت فعاليات الحفل بكلمة رئيس مهرجان الإسكندرية، الناقد الأمير أباظة، الذي أكد فيها أن المهرجان هذا العام يحتفي بكل ما هو جديد في عالم السينما، حيث اختار أن تحمل الدورة في الـ37 اسم المخرج علي بدرخان، بالتوازي مع احتفاله بالعيد الماسي لميلاده، كما سيتم تكريم السينما السورية، واختيار السينما اليونانية ضيف شرف المهرجان وذلك لأن اليونان تعتبر بلد الفلسفة والحضارة وجزء كبير من العالم القديم.

وصعدت المخرجة إنعام محمد على المسرح وأعلنت نتائج مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو وشاركها توزيع الجوائز الكاتب عاطف بشاي وشريف نجل الكاتب الراحل ممدوح الليثي، حيث شارك في هذه المسابقة 19 سيناريو تم اختيار ثلاثة منها وفاز بالجائزة الأولي فيلم "سينما كايرو"، وذهبت الجاىزة الثانية لسيناريو فيلم "بلوك د"، فيما حصل على الجائزة الثالثة فيلم "ضحكي ودموعي وسنيني السودا".

وعقب إعلان جوائز المسابقة تم تكريم عدد من الفنانين.

المصدر: "المصري اليوم"