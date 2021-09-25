انطلاق الدورة 37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

انطلق يوم السبت مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام دول حوض المتوسط في دورته الـ37.

وأقيم حفل الافتتاح على مسرح مكشوف بحديقة أحد فنادق المدينة الساحلية بمشاركة عدد من الفنانين وصناع السينما العرب والأجانب، مع اتباع البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وانطلقت الدورة الجديدة تحت شعار "سينما من أجل الحياة" وتحل دولة اليونان ضيف شرف، حيث يخصص لها المهرجان برنامجا خاصا يضم خمسة أفلام حديثة.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 13 فيلما ومسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلما فيما تتنافس في مسابقة الأفلام العربية الطويلة تسعة أفلام من مصر وسوريا ولبنان والمغرب وتونس كما يخصص المهرجان مسابقة لأفلام الطلبة تضم أكثر من 30 فيلما.

ويمثل مصر في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "وش القفص" من إخراج دينا عبد السلام وبطولة أشرف المهدي وأمين حجازي وأمينة الزغبي وأنسي الجندي وحنان حناوي ودعاء الزيني وراوية همام وسمير قنديل.

المصدر: القاهرة 24