الفنانة المصرية ساندي تعلق مجددا على أزمتها مع "سمكري البني آدمين"

أكدت الفنانة المصرية ساندي، أن طرح أغنيتها الجديدة "رسالة منك" بالتزامن مع أزمتها الأخيرة الخاصة بإصابتها بسبب يوسف خيري المعروف إعلاميا بـ"سمكري البني آدمين" محض صدفة.

وقالت ساندي خلال ندوة عقدت في مقر موقع "الوطن" إن "أزمتها مع سمكري البني آدمين أصبحت تأخذ مسارا آخر، بسبب تصريحات والد يوسف خيري ومحاميه".

وأضافت: "بقى فيه تشهير بيا، وحسيت إني محتاجة أخرج برا مود الأزمة لأنها أثرت عليا نفسيا"..

ورأت أنه "لم يكن لها ذنب في هذه الأزمة، سوى أنها خرجت في مقاطع فيديو مصورة تحذر فيه جمهورها من (سمكري البني آدمين) والمخاطر الصحية التي يسببها لعملائه".

وتابعت: "قلت من سنتين الكلام ده، فجأة الناس انتبهت دلوقتي، إنه بيشكل خطر على المواطنين".

وأبدت استياءها الشديد، من الهجوم التي تعرضت له من قِبل البعض، بعد أزمتها مع "سمكري البني آدمين"، قائلة: "لقيت ناس بتدافع عنه وتقول عليا إني بهاجمه لمجرد إنه ناجح.. وده كلام زعلني لأني مصرية وبغير على بلدي جدا، وتحدثت بمنتهى الأمانة، وقلت إن الراجل ده عملي إصابة وكان هيجيب لي شلل رباعي، مش في بالي خالص التريند ولا حاجة خالص".

وأشارت إلى أن "نقابة العلاج الطبيعي حركت شكوى ضد يوسف خيري، قبل عامين، بعد شكوتي، وبالفعل تم حبسه مرة، لكن تم إخلاء سبيله بكفالة، رغم إنه عملي إصابة وخرج الغضروف من مكانه وبقى ضاغط على النخاع الشوكي".

وأضافت: "سمكري البني آدمين ليس طبيبا رغم ادعائه بأنه طبيب علاج طبيعي".

وتابعت: "قلت للأطباء اللي بيعالجوني إنه مزور ومش طبيب، خلوا بالكوا".

المصدر: "الوطن"