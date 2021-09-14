صورة للإعلامي السعودي داوود الشريان تثير الجدل بعد ظهوره فاقدا للوزن بشكل كبير

في أحدث ظهور له.. أثارت صورة للإعلامي السعودي داوود الشريان، برفقة الممثل ناصر القصبي، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي إذ بدا الشريان نحيفا بخلاف صورته المعهودة.

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ومما أثار قلق المتابعين، هو التغير الكبير في شكل الإعلامي السعودي وانخفاض وزنه بشكل ملحوظ، ورجح البعض إصابته بـ"السرطان"، حيث علق أحدهم قائلا: "داوود الشريان بعد التكميم طالع يشبه عبدالاله السناني"، فرد عليه حساب آخر قائلا: "مو تكميم عنده سرطان المعدة، تقدر تشوف المقابلة في اليوتيوب، برنامج من الصفر"، وأضاف آخر: "يا لله داوود الشريان نحف مره..الله يشفيه يا رب".

مو تكميم عنده سرطان المعده

تقدر تشوف المقابله في اليوتيوب برنامج من الصفر — نـوفـه❤️ (@bNOQXRsPIRUNwRL) September 9, 2021

في حين رجح البعض أن يكون داود الشريان قد أجرى عملية تكميم المعدة (المعروفة بتصغير المعدة)، حيث قال أحدهم: "واضح التكميم".

واضح التكميم — 🐼 (@Abdullah_katb) September 9, 2021

هذا وكشف بعض المتابعين أن الإعلامي السعودي قد شفي من "سرطان الكولون" منذ سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن داوود الشريان كان قد سرد تجربته مع مرض سرطان القولون خلال العام 2000، وخضوعه لجراحة تم خلالها استئصال الجزء المتضرر من القولون.

واشار في وقت سابق إلى أنه "أجبر على حمل كيس ملصق على خاصرته لمدة 6 أشهر، قبل أن يتماثل جسده للشفاء بشكلٍ نهائي"، كاشفا "تعرضه لصدمة نفسية شديدة عندما علم أن نتائج تحاليل السرطان تؤكد إصابته، ما جعله يضرب عن الطعام لمدة عشرة أيام".

ولـ"الشريان" برنامج "تحدي العائلات" يعرض على شاشة "أم بي سي" في حلقات مصورة منذ أشهر، أي قبل انخفاض وزنه.

المصدر: RT