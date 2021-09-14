 
مباشر

صورة للإعلامي السعودي داوود الشريان تثير الجدل بعد ظهوره فاقدا للوزن بشكل كبير

الثقافة والفن

صورة للإعلامي السعودي داوود الشريان تثير الجدل بعد ظهوره فاقدا للوزن بشكل كبير
الإعلامي السعودي داوود الشريان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/racm

في أحدث ظهور له.. أثارت صورة للإعلامي السعودي داوود الشريان، برفقة الممثل ناصر القصبي، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي إذ بدا الشريان نحيفا بخلاف صورته المعهودة.

إقرأ المزيد
تامر حسني وزوجته يقرران إطلاق
تامر حسني وزوجته يقرران إطلاق "عطر فرنسي" يحمل توقيعهما في عيد الحب

ومما أثار قلق المتابعين، هو التغير الكبير في شكل الإعلامي السعودي وانخفاض وزنه بشكل ملحوظ، ورجح البعض إصابته بـ"السرطان"، حيث علق أحدهم قائلا: "داوود الشريان بعد التكميم طالع يشبه عبدالاله السناني"، فرد عليه حساب آخر قائلا: "مو تكميم عنده سرطان المعدة، تقدر تشوف المقابلة في اليوتيوب، برنامج من الصفر"، وأضاف آخر: "يا لله داوود الشريان نحف مره..الله يشفيه يا رب".

في حين رجح البعض أن يكون داود الشريان قد أجرى عملية تكميم المعدة (المعروفة بتصغير المعدة)، حيث قال أحدهم: "واضح التكميم".

هذا وكشف بعض المتابعين أن الإعلامي السعودي قد شفي من "سرطان الكولون" منذ سنوات. 

تجدر الإشارة إلى أن داوود الشريان كان قد سرد تجربته مع مرض سرطان القولون خلال العام 2000، وخضوعه لجراحة تم خلالها استئصال الجزء المتضرر من القولون.

واشار في وقت سابق إلى أنه "أجبر على حمل كيس ملصق على خاصرته لمدة 6 أشهر، قبل أن يتماثل جسده للشفاء بشكلٍ نهائي"، كاشفا "تعرضه لصدمة نفسية شديدة عندما علم أن نتائج تحاليل السرطان تؤكد إصابته، ما جعله يضرب عن الطعام لمدة عشرة أيام".

ولـ"الشريان" برنامج "تحدي العائلات" يعرض على شاشة "أم بي سي" في حلقات مصورة منذ أشهر، أي قبل انخفاض وزنه.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا