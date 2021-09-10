نقابة المهن الموسيقية المصرية: حازمون في منع الغناء "بفلاشة"

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بيانا أكدت فيه أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل قراراتها بسحب تصريح الغناء من حسن شاكوش وإيقاف رضا البحراوي شهرين، ومنع أي مطرب من الغناء بـ"فلاشة".

وشددت النقابة على أنها ماضية في تنفيذ كافة القرارات التي تصب في صالح أعضاء جمعيتها العمومية.

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وقالت النقابة في بيانها: "تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدى البعض وتعارض المعلومات مع الواقع".

وأكد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر أن النقابة حازمة في قرارتها التي اتخذت للإصلاح وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال، مشددا على تطبيق قرار منع الغناء على الفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وأضاف هاني شاكر أن مجلس النقابة لن يتهاون في ذلك، مطالبا بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية