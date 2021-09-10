 
مباشر

نقابة المهن الموسيقية المصرية: حازمون في منع الغناء "بفلاشة"

الثقافة والفن

نقابة المهن الموسيقية المصرية: حازمون في منع الغناء
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9db

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بيانا أكدت فيه أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل قراراتها بسحب تصريح الغناء من حسن شاكوش وإيقاف رضا البحراوي شهرين، ومنع أي مطرب من الغناء بـ"فلاشة".

وشددت النقابة على أنها ماضية في تنفيذ كافة القرارات التي تصب في صالح أعضاء جمعيتها العمومية.

إقرأ المزيد
مصر.. نقابة المهن الموسيقية توقف حسن شاكوش ورضا البحراوي
مصر.. نقابة المهن الموسيقية توقف حسن شاكوش ورضا البحراوي

وقالت النقابة في بيانها: "تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدى البعض وتعارض المعلومات مع الواقع".

وأكد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر أن النقابة حازمة في قرارتها التي اتخذت للإصلاح وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال، مشددا على تطبيق قرار منع الغناء على الفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وأضاف هاني شاكر أن مجلس النقابة لن يتهاون في ذلك، مطالبا بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا