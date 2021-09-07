تنشد الفنانة التشكيلية هالة عبد الفتاح التي اشتهرت أيضا باسم "غالا فتاح" أناشيد للشمس في لوحاتها، حيث تجمع بين الألوان على نحو رائع انطلاقا من جذور العالم الرمزي لمصر القديمة.

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ويتداخل في أعمالها التراث المصري القديم مع المدرسة الفنية الروسية والمدرسة الأوروبية مطلع القرن العشرين.

أشعة الشمس الذهبية تغمر لوحاتها، أما ألوانها الصارخة فهي دعوة إلى عالم الأنوثة الفاتن.

إن قصة إبداعها هي أيضا قصة أسرتها. كان والدها مخرجا ووالدتها راقصة باليه في أوبرا القاهرة لذلك تحتوي لوحاتها بالإضافة إلى الإثارة البصرية على الموسيقى والحركة.

المصدر: RT