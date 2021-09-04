أناشيد للشمس والأنوثة وتراث الأجداد

ستطلعون:- على أناشيد للشمس في لوحات هالة عبد الفتاح!-على الجمع بين أحدث تكنولوجيات الطباعة وبعث تقاليد النقش المنسية!- على صدى لروح وديع الصافي في إبداع ولده الشهير!تابعونا!

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