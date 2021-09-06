فنان ألماني مشهور يغني في الساحة الحمراء برفقة 3 فرق موسيقية عسكرية (فيديو)

غنى الفنان الألماني المشهور ورئيس فرقة Rammstein المعروفة، تيل لندمان، أغنية "المدينة المحبوبة" باللغة الروسية يوم 4 سبتمبر في الساحة الحمراء بموسكو.

إلى حيث حضر كضيف خاص لمهرجان "سباسكايا باشنيا" للفرق الموسيقية العسكرية. ورافقت أداءه 3 فرق موسيقية عسكرية روسية وهي أوركسترا فوج " بريبراجنسكي" الـ 154 التابع لحرس الكرملين وأوركسترا وزارة الطوارئ الروسية والأوركسترا العسكرية للحرس الوطني الروسي.

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يذكر أن الفنان، يغني تيل ليندمان لأول مرة في حياته برفقة الأوركسترا العسكرية.

وقد أثار ظهوره بأغنية روسية في الساحة الحمراء ضجة بين الجمهور الذين صوروه بالهواتف الذكية وشكروه على الأداء بالتصفيق الحار.

يذكر أن الفنان الألماني يقدم عرضا آخر في 5 سبتمبر بالساحة الحمراء مع المغنية الروسية جورجية الأصل، تامارا غفيردسيتيلي التي حضرت المهرجان أيضا كضيفة شرف.

جدير بالذكر أن مهرجان الفرق الموسيقية العسكرية "سباسكايا باشنيا" أقيم في موسكو في الفترة ما بين 27 أغسطس و5 سبتمبر. وقد حضرته الفرق الموسيقية من روسيا وقطر وبيلاروس واليونان والمكسيك.

المصدر: تاس