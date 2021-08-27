مصر.. نجاة شقيقة الفنانة هنا الزاهد من الموت بحادث سير (صورة)
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نجت الفنانة المصرية فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد من الموت بحادث سير أدى إلى تهشم أجزاء من سيارتها.
ونشرت فرح صورة لسيارتها المهشمة عبر "إنستغرام" وعلقت: "الحادثة حصلت في لحظة وبشكر ربنا إني بخير وكل اللي في العربية التانية كويسين لازم نخلي بالنا".
ولم تتعرض فرح الزاهد لأي إصابات ظاهرة ولكنها ستجري فحوصات طبية للتأكد من سلامتها خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتألقت فرح الزاهد في مشاركتها بمسلسل "الطاووس" الذي عرض في رمضان الماضي.
المصدر: "الوطن"
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