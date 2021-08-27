منتدى الجيش - 2021 يكشف عن نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لتدمر السورية

كشف العلماء الروس في منتدى الجيش – 2021" العسكري التقني الدولي عن نتائج بعثاتهم الإنسانية إلى سوريا، بما في ذلك نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لتدمر التي دمرها الإرهابيون.

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أعلنت ذلك نائب مدير معهد تاريخ الحضارة المادية لدى أكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا.

وقد تم نشر المعروضات في جناح "سوريا" في مركز "باتريوت" العسكري الوطني بضواحي موسكو. وقالت سولوفيوفا إن المعروضات تلقي الضوء على نتائج جهود العلماء الروس في إطار مشروعي "تدمر، الزمن والفضاء" و" إنقاذ كنائس المسيحية المبكرة".

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وأتيحت لضيوف المنتدى فرصة للاطلاع على مواد الأرشيف والصور الفوتوغرافية والغرافيك ونسخ من الآثار المعمارية والتي رممها الخبراء الروس في إطار المشاريع الرامية إلى الحفاظ على التراث الحضاري السوري.

اقترح فريق من العلماء الروس بعد تحرير تدمر عام 2016 على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تنفيذ بعض الأعمال الرامية إلى الحفاظ على تدمر بصفتها أثرا هاما للتراث الحضاري العالمي.

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وتتوج العمل بإعداد النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد لتدمر وأهدي لسوريا واليونسكو. كما تم إعداد شبكة "تدمر" الجغرافية المعلوماتية الدينامية لتي تتضمن كل المعلومات عن الأثر الحضاري وكذلك نموذج ثلاثي الأبعاد لمعبد إله بعل في تدمر ونسخة من تاج عمود الزاوية في المعبد.

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وقام العلماء الروس بتوثيق الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون فيما يتعلق بتدمير الآثار المعمارية وإجراء العديد من الحفريات غير الشرعية في منطقة الآثار الحضارية.

وأشارت سولوفيوفا إلى أن النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد لتدمر ومعبدها والشبكة المعلوماتية تسمح بوضع خطط لترميم تدمر من دون زيارتها.

وأضافت العالمة الروسية أن الباحثين الروس أجروا في إطار المشروع بعثتين دوليتين متكاملتين روسيتين وسوريتين مشتركتين بغية معاينة وترميم الكنيسة المسيحية الأولى في مدرسة الحلوية في حلب، والمعابد في إزرا والكنائس المسيحية المبكرة الموجودة في منطقة مواقع التراث الحضاري في دير الصليب وقصر بن فردان وأفاميا".

وأسفرت البعثات عن التقاط ما يزيد عن 50 ألف صورة فوتوغرافية ستساعد في إعداد النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد وتسجيل وتوثيق الدمار الناجم عن الأعمال القتالية.

وستشكل المعلومات الناتجة أساسا لتخطيط أية خطوات وإجراءات ستتخذ مستقبلا في سبيل الحفاظ على الكنائس المسيحية المبكرة وترميمها وتطوير السياحة في المنطقة.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

المصدر: نوفوستي