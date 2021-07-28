فيلم "تدمر" يعرض في روسيا يوم 23 فبراير المقبل

يتوقع أن يعرض فيلم "تدمر" السينمائي الدرامي في دور السينما الروسية يوم 23 فبراير المصادف عيد حُماة الوطن.

صرح بذلك منتج الفيلم والمخرج الروسي المعروف، أليكسي أوتشيتيل في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 27 يوليو في المركز الصحفي لوكالة "تاس" الروسية.

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وقال" إننا نسير نحو ختام الطريق وقد طلبنا من مؤسسة السينما الروسية تخصيص مبلغ قدره 50 مليون روبل لإنجاز المشروع وعرضه مطلع العام المقبل".

يذكر أن الفيلم يروي قصة مشاركة فريق من المهندسين العسكريين الروس في إزالة حقول الألغام، التي زرعها الإرهابيون في تدمر، قبل حفل موسيقي أقامته الأوركسترا بقيادة المايسترو، فاليري غرغييف المدير الفني لمسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ.

وتولى، أندريه كرافتشوك، إخراج الفيلم، وكاتب السيناريو هو عريف ألييف. ويقوم الفنان الروسي، ألكسندر روباك، بأداء الدور الرئيس في الفيلم.

يذكر أن المهندسين العسكريين الروس لعبوا دورا حاسما في إزالة حقول الألغام في وسط تدمر وقسمها التاريخي، ثم قاموا بتفكيك الألغام في الأحياء السكنية للمدينة.

المصدر: تاس