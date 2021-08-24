 
مباشر
عاجل
"واشنطن بوست": مدير الـ"CIA" وزعيم طالبان ناقشا اقتراب موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

"محتاجين إيه عشان تفهموا؟"..الفنانة سمية الخشاب توضح حقيقة صورتها المثيرة للجدل عقب زواج أحمد سعد

الثقافة والفن

facebook @Somaya.ElKhashab.star
الفنانة المصرية، سمية الخشاب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4kd

بعد أن أثارت الجدل عبر صورة نشرتها على حسابها في "فيسبوك" عقب عقد قران زوجها السابق، أحمد سعد، على مصممة الأزياء علياء البسيوني، علقت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، موضحة التفاصيل.

إقرأ المزيد
مصر.. سمية الخشاب تعلق على نشرها صورة مثيرة للجدل بعد زواج أحمد سعد
مصر.. سمية الخشاب تعلق على نشرها صورة مثيرة للجدل بعد زواج أحمد سعد

ونشرت سمية الخشاب صورة جديدة لها على حسابها في "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "صفاء النيه والسلام الداخلي هم اهم عنصرين للوصول إلى أعلى درجات النجاح..  آمنوا بنفسكم هتوصلوا لكل اللي نفسكم فيه".

في حين أن بعض التعليقات كانت "ساخرة" بسبب صورة الفنانة التي أثارت الجدل مؤخرا، حيث أدرجها حساب في التعليقات قائلا: "طب وهنا كان صفاء النية برضه؟ قوليلنا قصدك إيه وإحنا نصفي النية".

ما دفع الفنانة سمية الخشاب إلى الرد على هذا التعليق، قائلة: "مكتوب فوق الصورة بحبكم أوي، وعلى تويتر بحبكم أوي، وعاملة حركة القلب..محتاجين إيه عشان تفهموا؟ الفبركة والتلفيق والنية المش كويسة دول أنا مش مسؤولة عنهم، أنا بحب جمهوري وبحترمه..شكرا".

المصدر: "الوطن" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا