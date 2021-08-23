مصر.. سمية الخشاب تعلق على نشرها صورة مثيرة للجدل بعد زواج أحمد سعد

علقت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، على الصورة التي أثارت بها حالة من الجدل، عقب عقد قران زوجها السابق أحمد سعد، على مصممة الأزياء علياء البسيوني.

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وردت الفنانة على الجدل المثار عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "يعنى بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم".

وعلى الفور قابل المتابعون صورة الفنانة بالعديد من التساؤلات حول معناها، والانتقادات وادعاء البعض بأن الصورة ترمز لأمر غير لائق.

ولم تمر ساعات إلا وقررت الفنانة إجراء تعديل على الصورة المثيرة، من خلال كتابة تعليق عليها "بحبكم كلكم"، في توضيح منها بأن وضعية يدها ترمز للقلب الموجه لجمهورها المقدر بالملايين.

المصدر: الوطن