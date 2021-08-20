افتتاح مسابقة "الموجة الجديدة" الموسيقية الدولية للمغنيين الشباب في مدينة سوتشي الروسية

افتتحت الخميس 19 أغسطس في مدينة سوتشي بجنوب روسيا المسابقة الموسيقية الدولية للمغنيين الشباب تحت عنوان "الموجة الجديدة 2021".

وشهدت مراسم افتتاح المسابقة الموسيقية لقاء بين أعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين الشباب الذين حضروا إلى سوتشي للمشاركة في المسابقة، كما شهدت سحب القرعة وتوزيع المتسابقين على مجموعات وكذلك حفلا كبيرا بمشاركة نجوم المسرح الغنائي الروسي.

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وقالت قناة "كوبان" التلفزيونية المحلية إن عروض المسابقة ستقام في مجمع "سيريوس" الفيدرالي في الفترة ما بين 19 و25 أغسطس الجاري. ويقضي برنامج المسابقة بأن تقام يوم 20 أغسطس أمسية موسيقية إبداعية بمشاركة المغني الروسي المشهور، ديما بيلان.

وسيُقيم الفنان الروسي المعروف، نيقولاي باسكوف يوم 23 أغسطس حفلا كبيرا لجميع عشاق إبداعه الغنائي. أما الحفل الختامي للمسابقة بمشاركة الفائزين فيها ونجوم الموسيقى الروسية فسيقام في 25 أغسطس الجاري.

وقد اتخذت بلدية سوتشي إجراءات احترازية وبائية وطالبت بأن يحضر في المسارح التي تقام بها فعاليات المسابقة الموسيقية 50% من المشاهدين.

يذكر أن مسابقة "الموجة الجديدة" الموسيقية تقام في سوتشي منذ عام 2015 ولا تجمع بين نجوم الموسيقى الروسية والأجنبية فحسيب بل وبين المغنيين الشباب الروس والأجانب.

المصدر" لينتا. رو