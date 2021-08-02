بيونسيه تزيح مايكل جاكسون وليدي غاغا من صدارة "أفضل فيديو موسيقي على الإطلاق"

حصل فيديو أغنية Formation لبيونسيه على المركز الأول في قائمة تضم 100 مقطع فيديو موسيقي صنفته مجلة "رولينج ستون".

وصنف الفيديو، الذي صدر في عام 2016 وأخرجته ميلينا ماتسوكاس، كأفضل فيديو موسيقي وتصدر قائمة "أعظم 100 مقطع فيديو موسيقي على الإطلاق".

We rank the 100 greatest music videos ever — from Beyoncé to Bowie, "Sledgehammer" to "Sabotage.” https://t.co/QHdwOstgu4 — Rolling Stone (@RollingStone) July 30, 2021

وتفوّق الفيديو، وفقا للمجلة، على مقاطع فيديو موسيقية شهيرة أخرى مثل Billie Jean لمايكل جاكسون، وKiss لبرينس، وBad Romance لليدي غاغا.

وأظهر فيديو Formation لبيونسيه العديد من الصور المدهشة، بما في ذلك جلوس المغنية الأمريكية، البالغة من العمر 39 عاما حينها، فوق سيارة شرطة غارقة في مدينة نيو أورلينز المدمرة وجدار مكتوب عليه عبارة "توقف عن إطلاق النار علينا".

Beyoncé : son clip « Formation » élu meilleur clip de tous les temps https://t.co/EyTgDHyKUopic.twitter.com/tqfYzj05Rh — ELLE (@ELLEfrance) August 2, 2021

ووفقا للمخرجة ماتسوكاس، أرادت بيونسيه أن يُظهر الفيديو "التأثير التاريخي للعبودية على الحب الأسود (منع وتعطيل الزواج من الأمريكيين من أصل إفريقي)، وما فعله بالعائلات الملونة"، كما أوضحت لصحيفة "ذي نيويوركر" في عام 2017.

وأضافت: "أردت أن أظهر أننا هم السود. ننتصر، نعاني، نغرق، نتعرض للضرب، نرقص، نأكل، وما زلنا هنا".

ومع ذلك، سارع النقاد إلى تصنيف الفيديو، وبيونسيه، على أنهما "مناهضان للشرطة".

ونفت بيونسيه الاتهامات في مقابلة مع مجلة Elle، زاعمة أن أي شخص يعتقد حقا أنها "مناهضة للشرطة" كان مخطئا.

وأضافت: "أنا فنانة وأعتقد أن الفن الأقوى عادة ما يساء فهمه. لكن أي شخص يرى رسالتي على أنها مناهضة للشرطة مخطئ تماما. لدي الكثير من الإعجاب والاحترام للضباط وعائلات الضباط الذين يضحون بأنفسهم للحفاظ على سلامتنا".

وأوضحت رسالة فيديو Formation خلال المقابلة، قائلة: "ولكن لنكن واضحين: أنا ضد وحشية الشرطة وظلمها" مشيرة إلى أن هذين شيئين منفصلان.

وظهرت بيونسيه في قائمة "أعظم 100 مقطع فيديو موسيقي في كل العصور"، مرتين سابقا، من خلال فيديو أغنية Single Ladies والتي احتلت المرتبة 12 وفيديو أغنية Telephone، بالتعاون مع Lady Gaga، والتي احتلت المرتبة 66.

المصدر: نيويورك بوست