بلاسيدو دومينغو وآنّا نيتريبكو في قصر الكرملين!

ينضم المغني الإسباني، بلاسيدو دومينغو ومغنية الأوبرا الإيطالية، سيسيليا بارتولي إلى ضيوف حفل يوبيلي ستقيمه نجمة الأوبرا العالمية الروسية، آنا نيتريبكو في 18 سبتمبر في قصر الكرملين.

أفاد بذلك الثلاثاء 18 أغسطس المكتب الصحفي لشركة Berin Iglesias Art.

إقرأ المزيد

وقال: "تم تأكيد المشاركة من قبل النجوم العالميين في الحفل ومن بينهم، بلاسيدو دومينغو وسيسيليا بارتولي ورولاندو فيلازون ومايكل فولي وبيتر بيتشالا. وسيقود دومينغو في الحفل أوركسترا الدولة الأكاديمية الروسية.

كما يشارك في الحفل كذلك زوج المغنية، التينور يوسف إيفازوف، السوبرانو خيبلا غيرزمافا، الباس إيلدار عبد الرزاقوف، الميزو سوبرانو يكاترينا سيمينشوك، وغيرهم. كما ستتم تهنئة المغنية من قبل نجوم المسرح الغنائي الروسي ومن بينهم الأصدقاء المقربون للمغنية، مثل فيليب كيركوروف وإيغور كروتوي.

يتضمن البرنامج عروضا حصرية معدة خصيصا للحفل الذي تم تصميمه على شكل عرض مسرحي وذلك بفضل المناظر والإضاءة، حيث ستتحوّل خشبة قصر الكرملين إلى مسرح أوبرا.

وسيتم توجيه جزء من عائدات مبيعات التذاكر إلى صندوق خيري، يساعد الأيتام.

يذكر أن الفنانة الروسية آنا نيتريبكو كانت قد قدمت عروضا في أوبرا متروبوليتان في نيويورك، مسرح الأوبرا بلندن، وأوبرا الباستيل في باريس ومسارح كلاسيكية أخرى.

وتعمل الفنانة منذ عام 1994 في مسرح "ماريينسكي" في بطرسبرغ. وقد أدت أدوارا في أوبرا Rigoletto لجوزيبي فيردي، و"روسلان وليودميلا" للمؤلف الموسيقي الروسي ميخائيل غلينكا، و"الحرب والسلم" لسيرجي بروكوفييف والعديد من المسرحيات الأخرى.

وتم تكريم المغنية بلقب فنانة الشعب الروسي، وكذلك بجائزة الدولة لروسيا(2005) وبنحو 11 جائزة احترافية دولية من ECHO Klassik ، اللقب الفخري Kammersangerin، الذي منحته إياها دار الأوبرا في فيينا.

المصدر: تاس