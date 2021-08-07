 
مباشر

حسين فهمي: أعيش فترة حزن منذ رحيل سمير غانم

الثقافة والفن

حسين فهمي: أعيش فترة حزن منذ رحيل سمير غانم
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الفنان المصري حسين فهمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r06p

نعى الفنان المصري حسين فهمي الفنانة دلال عبد العزيز التي غيبها الموت السبت، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 61 عاما، وذلك بعد أيام من رحيل زوجها الفنان سمير غانم.

وقال فهمي في تصريح لقناة "دي إم سي" المصرية إنه "يعيش في فترة حزن بعد وفاة سمير غانم".

إقرأ المزيد
أول تعليق من الفنانة إيمي سمير غانم على وفاة والدتها
أول تعليق من الفنانة إيمي سمير غانم على وفاة والدتها

وأضاف: "دلال عبد العزيز كانت تتألم وما كانتش قادرة تتحرك ولا تتنفس".

وتوفيت عبد العزيز بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا