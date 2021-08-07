حسين فهمي: أعيش فترة حزن منذ رحيل سمير غانم
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r06p
نعى الفنان المصري حسين فهمي الفنانة دلال عبد العزيز التي غيبها الموت السبت، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 61 عاما، وذلك بعد أيام من رحيل زوجها الفنان سمير غانم.
وقال فهمي في تصريح لقناة "دي إم سي" المصرية إنه "يعيش في فترة حزن بعد وفاة سمير غانم".
وأضاف: "دلال عبد العزيز كانت تتألم وما كانتش قادرة تتحرك ولا تتنفس".
وتوفيت عبد العزيز بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.
المصدر: RT