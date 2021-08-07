أول تعليق من الفنانة إيمي سمير غانم على وفاة والدتها

نعت الفنانة المصرية ايمي سمير غانم عبر "انستغرام" وفاة والدتها دلال عبدالعزيز بكلمات مختصره حيث نشرت صورة لدلال وسمير وكتبت عليها "ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا".

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والجدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان قد أعلن عبر صفحته "فيسبوك"، أن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ستقام غدا الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير، قائلا: "لا أراكم الله مكروها في عزيز، صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

وتوفيت الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، اليوم السبت، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: "الوطن" المصرية