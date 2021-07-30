"أنا عربي يا جحش".. مغنية راب فلسطينية توضح كواليس الأغنية

تحدثت مغنية الراب الفلسطينبة صفاء حتحوت عن كواليس كتابة أغنيتها "أنا عربي يا جحش" التي أطلقتها قبل عدة سنوات.

حتحوت أكدت خلال لقائها مع المذيع أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين أن هذه الأغنية كتبت نتيجة غضب داخلي حيث قالت:

"أنا عربي يا جحش مقولة معروفة للفنان الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي حكاها الدكتور أحمد الطيبي عضو البرلمان الإسرائيلي في أحد خطاباته بالكنيست عندما اقترحت إسرائيل تجنيد الفلسطينين المسيحيين بشكل إجباري مثلما تجند الشبان الدروز إجباريا".

وأضافت "فكان رد أحمد الطيبي أنا عربي يا جحش مش راح تفرق بين ديانتنا يعني احنا مسلمين او مسحيين مش مهم هنضلنا عرب ولن نوافق أن يكون التجنيد إجباري".

صفاء حتحوت تحاول من خلال أغاني الراب التي تكتبها بنفسها أن تكون لسان حال المشاكل والقضايا الاجتماعية والسياسية في فلسطين.