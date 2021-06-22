أوركسترا بطرسبورغ الفيلهارموني يقدم سيمفونية "لينينغراد" بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب

يقدم الأوركسترا الأكاديمي لفيلهارمونيا بطرسبورغ، الثلاثاء 22 يونيو، من أعمال المؤلف الموسيقي السوفيتي الكبير، دميتري شوستاكوفيتش، السيمفونية السابعة مصنف 60 التي تسمى "لينينغراد".

ويأتي ذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941 – 1945). وقد أهدى المؤلف الموسيقي، دميتري شوستاكوفيتش، هذه السيمفونية إلى مدينته الأم، وعنونها باسمها "لينينغراد".

كان شوستاكوفيتش قد التحق عام 1919 بكونسيرفاتوار بتروغراد، وتخرج عام 1923، وقدم سيمفونيته الأولى في سن 19 عاماً في نفس هذه المدينة. بل إن شوستاكوفيتش كان من بين المستقبلين للينين بعد عودته من المنفى في 3 أبريل 1917 أمام محطة قطارات فنلندا، حينما كان عمره لا يزال 11 عاماً. لهذا عبّر شوستاكوفيتش بالموسيقى عن كل ما يحمله من مشاعر تجاه المدينة العريقة وأهلها الأبطال الذين صمدوا في وجه الزحف النازي.

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وقد قدم هذا الأوركسترا بالذات السيمفونية السابعة لدميتري شوستاكوفيتش، بقيادة كارل ألياسبيرغ، في 9 أغسطس عام 1942 وسجلت تلك الفعالية المجيدة في قائمة المناسبات البطولية لحصار لينينغراد الذي استغرق 900 يوما. من هنا تأتي رمزية العمل، ورمزية الأوركسترا الذي سوف يقدم هذا العمل اليوم.

وتعد السيمفونية السابعة في سلم دو الكبير لدميتري شوستاكوفيتش أحد أهم أعماله على الإطلاق، ومن أهم السيمفونيات في الريبرتوار العالمي، وكتبها المؤلف أثناء حصار مدينة لينينغراد في الحرب العالمية الثانية، والذي استمر 3 سنوات، وانتهى شوستاكوفيتش من كتابة الحركات الثلاث الأولى للسيمفونية في مدينة لينينغراد، ثم نقل في 1 أكتوبر من عام 1941 إلى مدينة كويبيشيف هو وعائلته، حيث أكمل السيمفونية، وقدمت السيمفونية للمرة الأولى في مدينة كويبيشيف 5 مارس 1942.

ويقود الأوركسترا في حفل اليوم القائد الأساسي للأوركسترا الأكاديمي لفيلهارمونيا بطرسبورغ، فلاديمير ألتشولر، مختتماً به البرنامج التاريخي للحفلات الموسيقية التي أقيمت بمناسبة ذكرى مرور 90 عاما على تأسيس الأوركسترا الأكاديمي الفيلهارموني.

وتشهد اليوم القاعة الكبيرة لفيلهارمونيا بطرسبورغ تكريم موسيقيي الأوركسترا الأكاديمي للفيلهارمونيا التي تحتفل بالذكرى الـ90 لتأسيسها.

ومن بين مشاهير القادة والموسيقيين، ممن عملوا مع الأوركسترا، فلاديمير فيدوسييف وفاسيلي سينايسكي ونيقولا أليكسيف، وشاركوا في وقت سابق في البرامج والاحتفالات اليوبيلية.

المصدر: تاس