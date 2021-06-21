فيلم روسي يفوز بـ3 جوائز في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي

فاز فيلم "الضمير" الدرامي الروسي بـ3 جوائز في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي.

ونال الفيلم الروسي من إخراج، أليكسي كوزلوف، الجوائز لقاء "الإنجازات الفنية البارزة" و"أفضل تصوير" و"أفضل سيناريو".

إقرأ المزيد

وقال ناطق باسم المشروع السينمائي الروسي:" إننا لم نتوقع الفوز في الفئات الثلاث من أصل الفئات الثماني التي تسابقت فيها 13 فيلما تمثل 9 بلدان. واتضح أن موضوع الضمير الذي يشكل نواة الفيلم بدا مهما للجنة التحكيم والجمهور الصيني".

يذكر أن أحداث الفيلم تدور في مدينة بطرسبورغ في عشرينيات القرن الماضي حيث يواجه محقق اسمه، بوريس ليتوش، الذي يلعب دوره الممثل الروسي فلاديمير كوماروف ضغطا شديدا من جانب السلطات والمحيط، وبعد قتل أبيه قرر المحقق إجراء تحقيق نزيه، لكن مواجهة السلطة تجعله يتخذ موقفا مناهضا لضميره.

يذكر أن برامج مهرجان " شنغهاي" السينمائي الدولي (SIFF ) الذي تأسس عام 1993 ضمت أفلاما روسية أخرى وهي "الثكنة" من إخراج الروسي رومان فاسيانوف، "الدكتورة ليزا" من إخراج الروسية أوكسنا كاراس، "من صميم القلب" من إخراج الروسي إيغور باغاتوريا، "الريح الشمالية" من إخراج الممثلة والمخرجة الروسية المعروفة، ريناتا ليتفينوفا، " إتشي" من إخراج كوستاسا مارسآنا الذي يمثل في شنغهاي جمهورية ياكوتيا الروسية.

المصدر: تاس