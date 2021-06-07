برامج مهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي تضم 6 أفلام روسية

يضم البرنامج الرئيس لمهرجان "شنغهاي" السينمائي الذي سيقام في يونيو الجاري بالصين فيلميْن روسيين.

أما مختلف برامج المهرجان فأدرجت عليها 4 أفلام روسية أخرى.

ومن أهمها فيلم "الريح الشمالية" من إخراج الممثلة والمخرجة الروسية المعروفة، ريناتا ليتفينوفا، التي كتبت السيناريو لفيلمها وتقوم بأداء الدور الرئيس فيه.

إقرأ المزيد

واستوحي الفيلم من المسرحية الخيالية الدرامية ألتي أخرجتها، ليتفينوفا في مسرح "بوشكين" بموسكو.

ويروي فيلم قصة خيالية لمملكة تحكمها النساء فقط. وسبق لفيلم "الريح الشمالية، أن فاز بجائزة المشاهدين في مهرجان "روتردام" السينمائي.

وتضم بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية، سفيتلانا خودتشينكوفا وماكسيم سوخانوف وصوفيا أرنست وأنطون شاغين وغيرهم.

وسيعرض الفيلم 4 مرات في شنغهاي.

يذكر أن مهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي سيقام في 11 – 20 يونيو في شنغهاي الصينية ويضم برنامجه الرئيسي كذلك فيلم "الضمير" من إخراج الروسي أليكسي كوزلوف.

أما برامج أخرى للمهرجان فاختارت أفلام "الثكنة" من إخراج الروسي رومان فاسيانوف، "الدكتورة ليزا" من إخراج الروسية أوكسنا كاراس، "من صميم القلب" من إخراج الروسي إيغور باغاتوريا، " إتشي" من إخراج كوستاسا مارسآنا الذي يمثل في شنغهاي جمهورية ياكوتيا الروسية.

المصدر: تاس