أفلام وثائقية وبرامج لـ RT تحصد 6 جوائز من "Telly Awards"

حازت شبكة RT الروسية، على 6 جوائز، 3 ذهبية و3 برونزية، في المسابقة السنوية الدولية في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي "Telly Awards" الأمريكية.

وكافأت لجنة التحكيم المشاريع التربوية لـRT للأطفال وحلقات المسلسل الوثائقي "الوباء مع أنطون كراسوفسكي" وأفلام مشروع "وثائقي" عن مأوى الأطفال "بيت ذو منارة"، والرياضي المقعد الروسي دميتري إغناطوف، وكذلك برامج RT بالعربية.

وجاءت الجائزة العليا في فئة "مسلسل وثائقي أونلاين"، لفلمين ضمن مشروع RT بعنوان مشروع "وثائقي"، وحصل على الجائزة الذهبية فيلم يصور عدة أيام من حياة ليدا مونيافا مديرة التنمية في مأوى الأطفال "بيت ذو منارة"، وكذلك فيلم عن الرياضي المعاق الروسي دميتري إغناتوف، وقد سبقت الشبكة في هذه الفئة أعمال قنوات "الجزيرة" و"نيويوركر".

وحصل مسلسل الرسوم المتحركة من RT بعنوان "الحديقة السحرية"، والذي يحكي عن الطبيعة بعيون الأطفال الذين يلعبون في الحديقة على الجائزة الذهبية في فئة "مسلسل رسومي أونلاين"، وحصلت سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية "من الألف إلى الياء" على الجائزة الذهبية في فئة "أطفال-عام-أونلاين".

وحصدت الشبكة أيضا، الجائزة البرونزية في فئة "مسلسل تلفزيوني وثائقي"، لحلقتين من المشروع الوثائقي "الوباء مع أنطون كراسوفسكي"، وهما "كيف مات أول ضحايا الفيروس التاجي في روسيا" و"داغستان: الوباء الذي نفي وجوده".

وحصلت كذلك على الجائزة البرونزية عن فئة "ثقافة عامة أونلاين" عن حلقة برنامج RT بالعربية "فن الحياة" عن قصر الكرملين الكبير.

أما في فئة "أونلاين المهارة في استخدام الحركة ثلاثية الأبعاد 3D"، حصدت الشبكة الجائزة البرونزية عن حلقة من سلسلة برامج RT بالعربية "كلاشنيكوفا" عن تاريخ وتقاليد الأسطول الروسي.

يذكر أن شبكة RT حصلت على جوائز المسابقة في الماضي، ففي العام 2020، حصلت الشبكة على جوائز عن فيلم من مسلسل "الوباء مع أنطون كراسوفسكي" حول تفشي عدوى فيروس نقص المناعة البشري في الاتحاد السوفيتي، ومشروع الواقع الافتراضي لـRT بعنوان "دروس آوشفيتز" بمناسبة الذكرى 75 لتحرير القوات السوفييتية لمعسكر الموت النازي أوشفيتز بيركيناو.

كذلك حصلت الشبكة على جوائز عن برنامجين من برامج RT بالعربية، أما في العام 2017 جاءت الجوائز الذهبية من "Telly Awards" عن فيلم القناة الوثائقية عن رئيس الفلبين والبرنامج السياسي الساخر "Redacted Tonight " الذي صدر عن فرع الشبكة في الولايات المتحدة.

وفي السنة التي سبقتها حصلت القناة على جوائز حلقات "RT America" المكرسة لإعصار كاترينا وأعمال الشغب في فيرغوسون.

وتمنح جوائز "Telly Awards" الأمريكية، والتي تأسست عام 1979، للبرامج التلفزيونية ومقاطع الدعاية والأفلام السينمائية والتلفزيونية، وتشمل لجنة التحكيم محترفين معترف بهم في مجال صناعة السينما والتلفزيون.

المصدر: RT