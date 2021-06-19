وفاة الشاعر السوداني الكبير علي شبيكة

توفي الشاعر السوداني الكبير علي شبيكة يوم السبت في العاصمة السودانية الخرطوم.

ولد شبيكة في العاصمة الوطنية أم درمان ودرس بها مراحله الابتدائية والثانوية قبل أن يلتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت لدراسة الصيدلة.

وبدأ شبيكة وهو أول صيدلي سوداني حياته العملية بتأسيس صيدليته الخاصة عام 1958.

وتلقى تعليمه ما قبل المدرسي رفقة الفنان شرحبيل أحمد، والراحل أحمد عبد الرحمن المهدي، والراحل الصادق المهدي في رياض الأحفاد.

وغنى كلماته عدد من الفنانين السودانيين الكبار، وتعتبر أغنية "أمانة" التي تغنى بها الراحل عثمان حسين أولى أغانيه في العام 1960.

كما غنى له الفنان الراحل سيد خليفة 13 أغنية منها "زهرة الليلك، وحيدة قلبي، كلمني، محيرني، قلبي مين شغلو، لا لا، ما تقولوا لي بتدلل، أحلى غرام وأجمل هوى".

ومنح شبيكة الفنانين السني الضوي وإبراهيم أبو دية المعروفين بـ"ثنائي العاصمة" نحو 33 أغنية.

المصدر: وكالات