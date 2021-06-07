انطلاق ماراثون "بوشكين للعالم أجمع" الأدبي الموسيقي الدولي

انطلق يوم 6 يونيو الجاري في روسيا ماراثون" بوشكين للعالم أجمع" الأدبي الموسيقي الدولي الثاني.

وصادف انطلاق الماراثون الأدبي اليوم الدولي للغة الروسية والذكرى الـ222 لميلاد الشاعر الروسي العظيم وأمير الشعراء الروس، ألكسندر بوشكين (1799 – 1837).

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واجتمع أمس الفنانون وعلماء اللغة والموسيقيون والشعراء الذين يمثلون بلدانا مختلفة وشعوبا متنوعة في روسيا في مؤتمر فيديو ليتحدثوا عن أهمية تراث بوشكين للعالم المعاصر ويقرأوا أشعاره بلغاتهم القومية.

وقال مدير المؤتمر والشاعر والمترجم والمؤلف الموسيقي، جولين لوينفالد، "إن الكثير من الناس تجمع بينهم فكرة الإبداع المشترك مع الشاعر الروسي العظيم وذلك على الرغم من أن بوشكين لم يقم في أي بلد آخر غير روسيا، إلا أن جهودنا جعلت بوشكين صديقا حميما لملايين الأجانب".

وقد ألقى مدير متحف "ألكسندر بوشكين" الحكومي كلمة في مراسم افتتاح الماراثون رحب فيها بجميع المشاركين في المؤتمر.

وقرأ أشعار بوشكين في مؤتمر الفيديو كل من وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، بطلة الأولمبياد في التزحلق الفني على الجليد تاتيانا نافكا، أسقف (بسكوف) تيخون (شيفكونوف)، رئيسة الجمعية الوطنية الروسية في إيرلندا "الجسر الروسي" أناستاسيا ماكيب، رئيس مؤسسة Solidary with Russia، أندريو ماكس وغيرهم.

وشهدت موسكو أمس مراسم توزيع جوائز "بوشكين" الأدبية حيث فاز بها الكاتب والمؤرخ إيغور فولغين، الشاعر يوري سيميتسكي، الكاتبة غالينا بروسنيتسينا.

يذكر أن الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف أصدر في 6 يونيو عام 2011 مرسوما رئاسيا استحدث بموجبه يوم اللغة الروسية الذي يصادف يوم ميلاد الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين.

المصدر: تاس