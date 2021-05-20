بيع طبعة أولى لرواية بوشكين "يفغيني أونيغين" في مزاد بطرسبورغ

تطرح يوم 27 مايو أول طبعة كاملة لرواية ألكسندر بوشكين "يفغيني أونيغين" التي صدرت قبل وفاة الشاعر للبيع في مزاد بطرسبورغ، حسبما أفاد ناطق باسم دار المزادات الروسية.

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وقال الناطق إن رواية "يفغيني أونيغين" الشعرية بقلم الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين (1799 – 1837) كانت تصدر على مدى أعوام 1825 – 1832 بأجزاء (طبعات) تضم كل طبعة جزءا واحدا من الرواية الشعرية. لذلك فإن الرواية كانت بالنسبة إلى القارئ الروسي في الثلث الأول للقرن الـ19 مثل مسلسل تلفزيوني للمشاهد المعاصر.

وتطرح دار المزادات الروسية للبيع 8 أجزاء للرواية في كتاب واحد باعتباره أثمن وأندر الكتب الروسية.

وبلغ السعر الأولي للكتاب 12 مليون روبل، ما يعادل نحو 162 ألف دولار.

وأوضح الناطق أن طبعة مماثلة بيعت عام 2019 في دار المزادات "كريستي" بـ467.3 ألف جنيه إسترليني (582 ألف دولار).

وستطرح دار المزادات الروسية كذلك طبعتين لقصيدتي بوشكين "الأخوة المجرمون" عام 1827 ( 1.6 – 1.8 مليون روبل) و"أسير القوقاز" عام 1822 (1.8 –2.2 مليون روبل)، فضلا عن تواقيع نادرة، بما فيها توقيع المؤلف الموسيقي بيوتر تشايكوفسكي على لوحة بورتريه له (700 ألف روبل).

وتطرح دار المزادات الروسية العام الجاري 311 تحفة بما فيها مطبوعات للفنون والتاريخ والحقوق والأدب.

المصدر: تاس