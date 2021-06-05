بعد جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل

أثارت جلسة التصوير التي نشرتها الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، مؤخرا عبر صفحتها في "إنستغرام"، الكثير من الجدل.

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وتداول العديد شائعات كثيرة تفيد بإجراء غادة عبد الرازق الكثير من عمليات التجميل أثناء تواجدها في بيروت لتصوير مسلسلها الأخير "لحم غزال".

وفي هذا السياق، وتوضيحا لحقيقة هذه الشائعات، قالت الفنانة المصرية لموقع "الوطن" المصري الإخباري: "مش عارفة بصراحة أنا لحقت أعملها فين إذا كانت مستشفيات بيروت مليانة بالحالات المصابة بفيروس كورونا ومفيش فيها عمليات بتتعمل أصلا".

وحول أسباب هذه الشائعات، أوضحت غادة قائلة: "لازم الناس تعرف إن طول ما انتي ناجحة أو محبوبة وكويسة في أي مجال، لازم يكون لكي أعداء ومحاربين"، لافتة إلى أن "المحاربين ميقدروش يظهروا في وشك بيبقوا في ضهرك، فيطلعوا شائعات عن الناجحين ويشعرون أنهم بذلك بيهدوك".

هذا وشددت الفنانة على أن "أعداء النجاح مهما حاولوا أن يهدوا هذا النجاح، ولا يمكن أن يتمكنوا من هذا الأمر إلا اذا بإذن الله".

جدير بالذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال بطولتها في مسلسل "لحم غزال"، بجانب وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، وحمدي الميرغني، وشريف سلامة، ومي سليم، وأشرف عبد الغفور، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

المصدر: "الوطن"