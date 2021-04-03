غادة عبد الرازق تنشر مقطع فيديو يثير الجدل بين متابعيها

أثارت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، جدلا بين متابعيها في "إنستغرام"، بعد أن نشرت مقطع فيديو يظهرها "أصغر سنا"، حسب قول الكثير من معجبيها.

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وأظهر مقطع الفيديو غادة وهي تصور نفسها على أنغام أغنية أجنبية، وتقوم بإبراز شعرها، وأرفقت المنشور بجملة: "صباح الخير.. يوم جيد لي".

وعلق العديد من المتابعين على هذا المقطع، ومنهم من تفاجأ بشكل الفنانة المصرية الجديد، واصفا إياها بأنها "صغرت في السن"، حيث قال البعض: "غادة عبد الرازق دي يا جدعان ولا اختها الصغيرة"، وكتب البعض الآخر: "يخربيتك عندك 22 سنة صغيره لسه"، وأضاف البعض: "الناس دي بتصغر واحنا اللي بنكبر".

في حين انتقدها البعض الآخر وأشار إلى أن غادة قد أجرت عمليات تجميل، إذ علق أحد متابعيها: "الصرف على عمليات الشد والتغفيل عامل شغله الله ينووور"، وأضاف أحدهم الآخر: "ألف مبروك على 39 عملية تجميل النجحوا المرادي، لكن مفيش مكنه ترجعك صغيره تاني انتي في الستينات يا حجه".

وتشارك غادة عبد الرازق، في موسم مسلسلات رمضان 2021 من خلال المشاركة بمسلسل "لحم غزال"، الذي تم تصويره في لبنان، ويشاركها البطولة وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومصطفى أبو سريع.

المصدر: RT + "الوطن"