رانيا يوسف تعلق من جديد على صورتها مع رئيس نادي برشلونة

كشفت الفنانة رانيا يوسف، كواليس صورتها مع رئيس نادي برشلونة، والتي أثارت الجدل بعد نشرها عبر حسابها بـ"فيسبوك" قائلة: دي جماعات ممنهجة لمحاربة أي حد ناجح ومشهور وبيكرهوا أي نجاح.

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وأضافت الفنانة المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "هناك أصدقاء مشتركين مع رئيس نادي برشلونة وعرفونا على بعض في الشارع أمام كافيه مشهور جدا في برشلونة".

وتساءلت الفنانة رانيا يوسف: "معرفش إيه اللي حصل، الدنيا قامت وكأنهم أول مرة يشوفوا ممثلة ناجحة بتتصور مع شخصية كبيرة زي رئيس نادي برشلونة".

وكانت يوسف قد نشرت في وقت سابق، ثلاث صور مع لابورتا، وأرفقتها بعبارة: "صباح الخير من برشلونة. أنا مع أجمد رئيس نادي في العالم ( خوان لابورتا )".

المصدر: مصراوي