 
مباشر

رانيا يوسف تعلق من جديد على صورتها مع رئيس نادي برشلونة

الثقافة والفن

رانيا يوسف تعلق من جديد على صورتها مع رئيس نادي برشلونة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qk12

كشفت الفنانة رانيا يوسف، كواليس صورتها مع رئيس نادي برشلونة، والتي أثارت الجدل بعد نشرها عبر حسابها بـ"فيسبوك" قائلة: دي جماعات ممنهجة لمحاربة أي حد ناجح ومشهور وبيكرهوا أي نجاح.

إقرأ المزيد
رانيا يوسف تخرج عن صمتها بعد تداول
رانيا يوسف تخرج عن صمتها بعد تداول "هاشتاغ مسيء لها" عقب نشرها صورا مع رئيس نادي برشلونة (صور)

وأضافت الفنانة المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "هناك أصدقاء مشتركين مع رئيس نادي برشلونة وعرفونا على بعض في الشارع أمام كافيه مشهور جدا في برشلونة".

وتساءلت الفنانة رانيا يوسف: "معرفش إيه اللي حصل، الدنيا قامت وكأنهم أول مرة يشوفوا ممثلة ناجحة بتتصور مع شخصية كبيرة زي رئيس نادي برشلونة".

وكانت يوسف قد نشرت في وقت سابق، ثلاث صور مع لابورتا، وأرفقتها بعبارة: "صباح الخير من برشلونة. أنا مع أجمد رئيس نادي في العالم ( خوان لابورتا )".

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا