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رانيا يوسف تخرج عن صمتها بعد تداول "هاشتاغ مسيء لها" عقب نشرها صورا مع رئيس نادي برشلونة (صور)

الرياضة

رانيا يوسف تخرج عن صمتها بعد تداول
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هددت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأربعاء، بتقديم بلاغات بأصحاب جميع التغريدات التي تداولت "هاشتاغ مسيء لها" بعد ساعات من نشرها صورا مع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا.

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها في "تويتر" العديد من التغريدات التي تناولتها بتعليقات بذيئة على صورها مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، مهددة أصحاب الحسابات التي تتداول "الهاشتاغ المسيء".

وكانت يوسف قد نشرت في وقت سابق اليوم ثلاث صور مع لابورتا، وأرفقتها بعبارة: "صباح الخير من برشلونة. أنا مع أجمد رئيس نادي في العالم ( خوان لابورتا )".

ونشرت يوسف بنفسها من باب المزاح، العديد من الصور "المعدلة" التي بدأ تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علقت على إحداها: "أسرع صفقة في التاريخ"، وعلى أخرى بالقول: "لا إحنا نغير التشكيل".

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من جهة ثانية، ذكرت رانيا يوسف خلال اتصال مع موقع ET بالعربي، أن لابورتا هو الذي طلب التقاط صورة معها وليس العكس، قائلة: "بمناسبة الصورة أنا بقضي إجازتي في برشلونة لمدة 10 أيام، وكنت متواجدة في كافيه معروف في برشلونة، الـ waiter مغربية بنوتة قمر، عرفتني، فحبت تتصور معايا، وكذا حد وقف يتصور معايا وكان قاعد لابورتا ندهلها وقلها مين دي فقالتله دي ممثلة مصرية مشهورة فقلها ممكن أتصور معاها، فجت قالتلي وأتصورنا مع بعض واتعرفنا وهو راجل لطيف ومؤدب وصورة لطيفة الصبح وخلاص بس".

وأضافت يوسف مازحة: "مفهمش في الكورة خالص بس طبعا بشجع برشلونة لأن دي أحب بلد ليا، وأوعدكم اني هلعب معاهم أو عالأقل أشجع".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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