رانيا يوسف تخرج عن صمتها بعد تداول "هاشتاغ مسيء لها" عقب نشرها صورا مع رئيس نادي برشلونة (صور)

هددت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأربعاء، بتقديم بلاغات بأصحاب جميع التغريدات التي تداولت "هاشتاغ مسيء لها" بعد ساعات من نشرها صورا مع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا.

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها في "تويتر" العديد من التغريدات التي تناولتها بتعليقات بذيئة على صورها مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، مهددة أصحاب الحسابات التي تتداول "الهاشتاغ المسيء".

سيتم تقديم بلاغات بصور وسكريت شوت لكل التويتات المشاركه بالهاشتاج المسيئ pic.twitter.com/XI9lg7kTmf — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

قمه الوقاحه وقله الادب علشان صوره اتصورتها ... قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمه عاديه انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد ان واحده ست شجعت الكوره او بتتكلم عنها .. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا pic.twitter.com/iYWwhgWw8c — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

وكانت يوسف قد نشرت في وقت سابق اليوم ثلاث صور مع لابورتا، وأرفقتها بعبارة: "صباح الخير من برشلونة. أنا مع أجمد رئيس نادي في العالم ( خوان لابورتا )".

Good morning from Barcelona

انا مع أجمد رئيس نادي في العالم ( خوان لابورتا )

❤️❤️❤️مدير Barca ❤️Barca ❤️🇾🇪🇪🇸@JoanLaportaFCBpic.twitter.com/IzKtqTY1E8 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

ونشرت يوسف بنفسها من باب المزاح، العديد من الصور "المعدلة" التي بدأ تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علقت على إحداها: "أسرع صفقة في التاريخ"، وعلى أخرى بالقول: "لا إحنا نغير التشكيل".

لا احنا نغير التشكيل 😏 pic.twitter.com/6oacOjXbYG — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

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من جهة ثانية، ذكرت رانيا يوسف خلال اتصال مع موقع ET بالعربي، أن لابورتا هو الذي طلب التقاط صورة معها وليس العكس، قائلة: "بمناسبة الصورة أنا بقضي إجازتي في برشلونة لمدة 10 أيام، وكنت متواجدة في كافيه معروف في برشلونة، الـ waiter مغربية بنوتة قمر، عرفتني، فحبت تتصور معايا، وكذا حد وقف يتصور معايا وكان قاعد لابورتا ندهلها وقلها مين دي فقالتله دي ممثلة مصرية مشهورة فقلها ممكن أتصور معاها، فجت قالتلي وأتصورنا مع بعض واتعرفنا وهو راجل لطيف ومؤدب وصورة لطيفة الصبح وخلاص بس".

وأضافت يوسف مازحة: "مفهمش في الكورة خالص بس طبعا بشجع برشلونة لأن دي أحب بلد ليا، وأوعدكم اني هلعب معاهم أو عالأقل أشجع".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي