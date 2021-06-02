مصر.. منصور يواصل هجومه على حطب: "نفعك بإيه شوبير!!"

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك "المعزول"، هجومه على هشام حطب رئيس اللجنه الأولمبية المصرية، بعد حكم محكمة القضاء الإداري لصالحه بإلغاء قرار إيقافه لمدة أربع سنوات.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت في 4 أكتوبر الماضي منع مرتضى منصور من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، ما دفع الأخير للتوجه إلى المحاكم الإدارية، حتى حصل على حكم بإلغاء إيقافه.

وكتب منصور عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "إن شاء الله بعد 30 دقيقة سيتم نشر حديث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالصوت والصورة".

وأضاف: "ما قبل الجزء الأول: انتهى الدرس يا ... حطب، كفاية صراخ وعويل حكم القضاء العادل اتنفذ خلاص. نفعك بإيه شوبير!!".

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وكان منصور قد نشر أمس فيديو عبر قناته في "يوتيوب" شن خلاله هجوما عنيفا على حطب ووصفه بـ"الحرب".

المصدر: صفحة مرتضى منصور في "فيسبوك"