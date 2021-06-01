مرتضى منصور يعلن "الحرب": "حطب ولع الحطب في نفسه بس مش هيقدر يطفيه" (فيديو)

شن رئيس نادي الزمالك "المعزول" مرتضى منصور، هجوما حادا على هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بعد حكم محكمة القضاء الإداري لصالحه بإلغاء قرار إيقافه لمدة أربع سنوات.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت في 4 أكتوبر الماضي منع منصور من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، ما دفع الأخير للتوجه إلى المحاكم الإدارية، حتى حصل على حكم بإلغاء إيقافه.

وقال منصور خلال فيديو عبر قناته على "اليوتيوب": "الليلة ليلة حرب. هشام حطب (رئيس اللجنة الأولمبية المصرية) أشعل الحطب في نفسه، وسوف تشاهدون جميعا كل ما فعله أمامكم، سواء هروبه من التجنيد أو تعليقه على أحكام القضاء".

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وأضاف: "أوجه رسالة إلى الأستاذ الذي يمنعني من الظهور إعلاميا لأدافع عن نفسي، من فضلك حتى الآن توجد مسافة من الاحترام بيننا، ولكن إذا لم تبتعد عني سوف أقول اسمك بالكامل ومكان عملك، لأنه ليس من المعقول ألا أظهر في قناة النادي أيضا وأنا ما زلت رئيس مجلس إدارتها".

وواصل: "ليس من المعقول ألا تذيع قناة نادي الزمالك خبر فوزي بالقضية، يا فتحي يا سند (رئيس تحرير القناة) أنا نادم على أنني قمت بضمك للعمل في منصبك".

وأضاف: "فريق كرة القدم أنا الذي تعاقدت معه بالكامل، ومع فريق السلة وأنا من تعاقدت مع مدربهم الأجنبي، وفريق الطائرة الذي سيحصل على الدوري وفريق اليد".

واستدرك: "هناك فرق يا هشام يا حطب بين معركة قانونية في المحكمة وأنا فزت بها، وبين العركة، وفي عركة بيننا لو دخلت أمامي (هفرمك)، ابتعد عني وعن نادي الزمالك، أحذرك وأنا سوف أذهب للجنة الأولمبية الدولية من أجلك لأنك خالفت ميثاقها مثلما قالت المحكمة".

واختتم: "أنا لست مسنودا من أحد، ولو كنت كذلك لما خسرت انتخابات مجلس النواب، أو تم استبعادي من إدارة نادي الزمالك".

المصدر: قناة مرتضى منصور في "يوتيوب"